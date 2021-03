Inicia IEEPO taller virtual “Acciones escolares para una vida saludable”

-El director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, reconoció la importancia de acciones que mejoren el bienestar en general de las niñas, niños y adolescentes.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de marzo de 2021.- Al inaugurar las actividades del taller virtual “Acciones escolares para una vida saludable”, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, señaló que la contingencia sanitaria ha traído retos para todas y todos, así como alteraciones a los hábitos cotidianos de las familias, por lo que es necesario repensar las prácticas de cuidado cotidiano.

“Es importante que el profesorado reflexione desde su cotidianidad y la del estudiantado para poder construir acciones que mejoren el bienestar en general de las niñas, niños y adolescentes, en temas como la nutrición, activación física, salud emocional, entre otros, en este sentido, esperamos que este taller abone a este objetivo”, puntualizó.

Acompañado por el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez y del director de Evaluación, José Luis Bernardo Aguirre, manifestó que la escuela tiene una amplia injerencia en la vida cotidiana de las y los alumnos; por ello la importancia de que las y los docentes cuenten con herramientas y conocimientos en el cuidado integral de la salud, para que desde sus espacios impulsen acciones para una Vida Saludable.

Comentó que en las actividades de capacitación, formación y actualización docente se han impartido más de 500 cursos a los diferentes niveles educativos para fortalecer las capacidades del magisterio en beneficio de quienes son el centro del proceso educativo: las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Oaxaca.

El Director de Evaluación, al dar el mensaje de bienvenida, resaltó la disposición de las y los docentes para continuar profesionalizándose y afirmó que en esta actividad académica es de relevante trascendencia ya que en los tiempos que vivimos actualmente, el cuidado integral de la salud y la promoción de acciones concretas desde los espacios escolares, aún a distancia, son especialmente necesarios.

El taller “Acciones escolares para una vida saludable”, dirigido a 85 maestras y maestros de escuelas públicas de educación básica de todos los niveles y modalidades, comprende de tres módulos con los temas: Cristales de la realidad, Convivir en la diversidad y Ciudadanía, justicia y democracia.

La finalidad es que las y los docentes analicen y construyan estrategias y/o acciones pedagógicas para que niños y niñas desarrollen estilos de vida saludable en su entorno familiar y comunitario. Como coordinadora, asesora y asesores virtuales intervienen Elizabeth Félix Calvo; Adriana Ali Osorio Ramírez, Hadar Enif Gallegos Martínez y Juan José Martínez Castelan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario