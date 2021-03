Filtran audio donde Subdelegada de Programas Bienestar en Oaxaca, Aida Valencia, pide a compañeros que se anoten para vacunarse

-El audio fue difundido media hora antes de que la Delegada Nancy Ortíz, cancelara la vacunación en 11 municipios de la entidad.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que se canceló la jornada de vacunación en once municipios de la región de los valles centrales, empezó a circular un audio de un grupo de whatsapp en el que están servidores de la nación y el personal que se encarga de la logística para la aplicación de las dosis, en el, la subdelegada Aida Valencia le pide a sus compañeros que se reporten con una persona para que se les aplique la vacuna contra el Covid.

El primer audio dice lo siguiente: “Por favor mándenme de inmediato a cuántos les falta la vacuna, servidores de la nación y por supuesto nuestras compañeras “uvas”, levanten la mano y repórtense de inmediato con la ingenerio Yasira, que en este momento le voy a dar la indicación para que tome sus datos, pero es urgente chicos”.

En un segundo audio se escucha: “Hola compañeros, los que se anotaron con la ingeniero Yasira, vayanse por favor a donde está Fernando, al hospital de la mujer y el niño oaxaqueño, en ciudad judicial, pero eso es urgente por favor”, en el chat se lee un mensaje de Aida Valencia preguntando: “Compañeros, quién no se ha vacunado?”, inmediatamente se empiezan a reportar los servidores de la nación que no han sido vacunados.

Este mensaje fue difundido a las siete de la noche del miércoles, media hora antes de que se le informara a los municipios que la jornada de vacunación sería suspendida debido a que hubo dificultades con el transporte aéreo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario