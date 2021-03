Exhorta Congreso a municipios y al DIF estatal a trabajar sobre equidad en los hogares

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de marzo de 2021.- El Congreso Local exhortó a las autoridades de los 570 municipios de la entidad y a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, a promover campañas que concienticen a mujeres y hombres sobre la participación equitativa en el hogar.

Esta representación popular consideró necesario reducir la brecha de la igualdad de responsabilidades y tareas del hogar, en las cuales los hombres de familia pueden participar de forma igualitaria en sus actividades y necesidades.

Para el Poder Legislativo, una promoción consciente y eficaz en este rubro, propiciará en los hogares oaxaqueños una mejor educación, atención y cuidado de las hijas e hijos, al no quedarse únicamente como actividades exclusivas de las mujeres, si no también participen los hombres.

Y es que una de las desigualdades que aún subsisten en la sociedad, es la carga de actividades necesarias para el sostenimiento y responsabilidades del hogar, en las cuales la esposa o pareja del sexo femenino, se queda en la casa como administradora y cuidadora de los hijos, mientras el hombre se mantiene como proveedor.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo reveló que las mujeres, en promedio, utilizan 13.8 horas a la semana para la preparación y servicio de alimentos, a diferencia de los hombres, que utilizan 4.7 horas a la semana para estas mismas acciones.

El punto de acuerdo impulsado por la diputada Elena Cuevas Hernández, se da en apego al Artículo 12 de la Constitución Política Local, en sus párrafos 13 y 14, que establece que el Estado y los municipios deben promover normas políticas y acciones para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos.

