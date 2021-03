Encañonan a Presidente de Santa Lucía durante protesta en oficinas de Bienestar Oaxaca

-El municipio de Santa Lucía del Camino, es el único que se ha movilizado por la cancelación de las vacunas, mientras que los otros diez municipios se mantienen en calma.

Mario Romero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Durante la manifestación de habitantes y autoridades de este municipio en las oficinas de la delegación de la Secretaría de Bienestar, el Presidente municipal Dante Montaño Montero fue objeto de agresiones, dijo que fue encañonado por un elemento presuntamente del equipo de seguridad de la delegada Nancy Ortiz y que esta persona cortó cartucho y le puso el arma de fuego en la cabeza.

En uno de los videos se aprecia cuando una persona con una camiseta gris saca un arma y corta cartucho, este sujeto se encontraba al interior de las instalaciones de las oficinas de Bienestar, los manifestantes lo retaban para que jalara del gatillo, usando la fuerza abrieron la puerta y detuvieron a esta persona y lo golpetearon, lo sacaron a la vía pública y le quitaron el arma.

Todo esto sucedió cuando el edil llegó acompañado de un grupo de personas, la delegada Nancy Ortiz fue a uno de los accesos e invitó a Montaño Montero a pasar a una reunión, en ese momento las autoridades auxiliares intentaron ingresar y fue cuando se presentó el conato de bronca, en dónde un elemento de seguridad cortó cartucho y encañonó al Presidente Municipal.

La policía municipal de Santa Lucía del Camino se llevó a dos personas, una de ellas aparentemente fue quien encañonó al edil y el otro sujeto al parecer es colaborador de la delegación de bienestar, previo a la detención se dio un intercambio de golpes entre el personal de la delegación y el grupo de manifestantes.

Y es que el edil llegó a ese sitio para tener una reunión con la Delegada Nancy Ortíz, debido a que mantenían sus bloqueos en varios puntos del municipio, luego de que la noche del miércoles les cancelaron la jornada de vacunación contra el covid para adultos mayores de sesenta años.

