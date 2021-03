Denuncian regidoras de Tuxtepec, violencia política de género por retención de salario

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 11 de marzo de 2021.- Ante la retención de salarios por parte del ayuntamiento de Tuxtepec que encabeza Noé Ramírez Chávez, a mujeres que laboran en distintas áreas, la Síndica Hacendaria, Luz Oralia Martínez Cumplido, anunció que procederá legalmente por este delito.

En conferencia de prensa, la Sindica de Hacienda y la regidora de Educación Cultura y Deporte, Sonia Castro González, señalaron que el agravio contra trabajadoras y trabajadores de sus áreas es en represalia de no apoyar al edil en s u proyecto político de reelección.

De las áreas que manifestaron su inconformidad son al menos cuatro mujeres y un hombre se quedaron sin el pago de la quincena correspondiente del 16 al 28 de febrero, pero manifestaron que pueden ser más, pero no todos se atreven a denunciar por temor.

Martínez Cumplido explicó que por medio de oficio, el pasado 5 de marzo la síndica Hacendaria, Luz Oralia Martínez Cumplido, demandó al tesorero municipal, Víctor Ferrer, informar los motivos por el cual al personal que labora a su cargo, que son tres. Por esta misma vía Castro González también demandó información a la tesorería.

Fue hasta este 10 de marzo que tuvieron respuesta, justificando que se trataba de un error de sistema, pero que el pago se aplicará en la quincena correspondiente al corte del 15 de marzo.

Sin embargo, la Sindica señaló que procederán legalmente contra esta acción por violencia política por razón de género.

La regidora de Educación aseveró que la afectación se registró luego que ambas funcionarias manifestaran su respaldo político a María Luisa Vallejo, viuda del ex presidente Fernando Bautista Dávila, que buscará la presidencia municipal por el Partido Nueva Alianza.

Entre otro de los temas denunciados, la síndica Hacendaria señaló que distintas áreas no le han hecho llegar las facturas y documentación respectiva a las compras efectuadas de enero a la fecha.

