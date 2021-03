Consume Local TX realizará el evento “TuxLuminati 2021”

–Será este 13 y 14 de marzo donde se reúnan mas de 40 emprendedores de la región del Papaloapan



David Higareda



Tuxtepec, Oaxaca.- Como ya se había mencionado anteriormente, el evento “TuxLuminati 2021” organizado por “Consume Local TX” se pospuso por motivos de la pandemia del COVID-19; ahora ya se tiene nueva fecha, y será este 13 y 14 de marzo que se lleve a cabo en las instalaciones del jardín “Premier” ubicado en el Muro Boulevard Francisco Fernández Arteaga de Tuxtepec Oaxaca.

En entrevista, Roberto Villamil, encargado de “Consume Local TX” comentó que el concepto de este evento viene de una tribu urbana de la zona de Quintana Roo, el cual cuenta con con outfit en específico y va dirigido hacia los jóvenes y jóvenes adultos.

Dentro del evento se espera la presencia de más de 40 emprendedores de la región del Papaloapan, entre los que destacan productos artesanales, productos hechos a mano, clases de yoga, pláticas de empoderamiento a la mujer, venta de comida, servicios de barbería, tatuajes, perforaciones, spa de masajes, entre otros. Además habrá eventos culturales y artísticos, contando con la presencia del DJ tuxtepecano Erick Valis y una banda de reggae.

Villamil destacó que contarán con un protocolo de sanidad, teniendo el uso obligatorio de cubrebocas y es por eso que se buscó un lugar al aire libre para poder realizar el evento. Uno de los principales objetivos es tener un rato de esparcimiento y reactivar la economía de la zona para ayudar a los jóvenes emprendedores.

Una red de microinfluencers de la región, están ayudando a la promoción del evento mediante sus redes sociales, ya que son jóvenes que cuentan con varios seguidores y serán ellos los embajadores de “TuxLuminati 2021” y quienes están ayudando a las microempresas.

Para finalizar, recalcó la invitación para este 13 y 14 de marzo, en el jardín “Premier”, en un horario de 12 del día a 12 de la noche. Si “TuxLuminati 2021” es del agrado de las personas, se volverá a contar con una 2da edición.

