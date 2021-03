Registran los SSO 117 casos nuevos y nueve decesos por COVID-19

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de marzo de 2021.- Al corte epidemiológico de este martes 9 de marzo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados 117 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 42 municipios, sumando 41 mil 782 casos acumulados; hay nueve nuevas defunciones que contabilizan 3 mil 008 acumuladas.

Así lo informó el Jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de los SSO, José Ramón Pintor Sill, quien detalló que se han notificado 65 mil 651 casos de los cuales 19 mil 221 han sido negativos, hay cuatro mil 648 sospechosos, 38 mil 064 se han recuperado, y 710 son casos activos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 28 mil 717 casos confirmados y mil 601 defunciones, Istmo tres mil 444 y 489 decesos, Tuxtepec dos mil 612 y 318 muertes, Costa dos mil 058 y 200 pérdidas humanas, Mixteca tres mil 506 y 277 fallecimientos y la Sierra mil 445 y 123 defunciones.

Los 117 casos nuevos se distribuyen en 42 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan el de Oaxaca de Juárez con 21, Santa Cruz Xoxocotlán y Tlacolula de Matamoros siete, Santa Lucía del Camino seis; San Sebastián Tutla, San Antonio de Cal y Salina Cruz cinco cada uno; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Villa de Zaachila, San Juan Bautista Tuxtepec y Ciudad Ixtepec cuatro cada uno; el resto tres, dos y un caso.

Pintor Sill dijo que de las tres mil 008 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 403, 688 y 439 respectivamente. Por sexo, mil 955 han sido hombres y mil 053 mujeres; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que en relación a la ocupación hospitalaria hay siete hospitales al 100% de ocupación, lo que representa el 52.5% global, hay 320 camas ocupadas, 289 disponibles de un total de 609.

Finalmente, dijo que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos: el hospital general de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, el hospital móvil, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Comentarios

