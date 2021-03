Habitantes de Atitlán bloquean en Oaxaca, exigen reconocimiento de autoridades

-Señalan que la SEGEGO no quiere reconocer la elección a pesar de que el IEEPCO la validó

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de habitantes de Santiago Atitlán bloquearon varios puntos de la capital oaxaqueña, para exigir a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) que se reconozcan a sus autoridades municipales que fueron electas el pasado 27 de noviembre de 2020.

Para realizar estos bloqueos, utilizaron autobuses del transporte público, los puntos que bloquearon fueron el crucero de Fonapas, el crucero de béisbol y el de la avenida Manuel Ruiz con la carretera federal 190, los manifestantes argumentaron que la SEGEGO está violentando el Sistema Normativo Indígena que rige a este ayuntamiento, pues afirman que no están respetando la decisión de pueblo.

Otra de las molestias de este grupo de habitantes de Santiago Atitlán es que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ya habían acreditado la elección, sin embargo señalan que la SEGEGO no quiere respetar esta decisión .

Estos bloqueos generaron afectaciones considerables a la vialidad, por último los manifestantes mencionaron que en caso de tener una respuesta favorable a sus demandas, extenderían los bloqueos en la capital oaxaqueña.

