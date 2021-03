Gobierno y población de Santa Lucía del Camino exigen renuncia de Nancy Ortiz, por cancelar vacunación en ese municipio

-Bloquean calles y avenidas luego de que hace unas horas se anunció que se suspendía la vacunación en Santa Lucía y otros 10 municipios de los valles centrales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que se dio a conocer la cancelación de la vacunación en once municipios de la región de los valles centrales, el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero y habitantes de este municipio, bloquearon la carretera 190 a la altura del crucero de Ixcotel y exigen la salida de la delegada de los programas Bienestar en la entidad Nancy Ortiz Cabrera.

Los habitantes enardecidos ante esta situación, quemaron llantas sobre la carretera federal 190, el edil comentó en entrevista que se organizaron ya que les habían informado que este jueves se iniciaría la aplicación de la vacuna contra el Covid a los adultos mayores en once municipios incluido Santa Lucía del Camino, sin embargo de última hora les cancelaron.

Agregó que como autoridad municipal se organizaron para colocar las vallas y los módulos que se requerían para vacunar a cuatro mil adultos mayores de sesenta años, incluso dijo que ya tenían contemplada la comida que se daría y toda la organización, el argumento que usaron los servidores de la nación, es que hubo dificultades con el transporte aéreo.

Los habitantes molestos, luego de bloquear y quemar algunas llantas, se dirigieron a la sucursal del banco bienestar que se ubica sobre la carretera 190, en dónde realizaron pintas, entre las que se leen: “Fuera Nancy Ortiz inútil”, cabe mencionar que no rompieron los cristales ni cometieron actos de saqueo.

El edil comentó que decidieron realizar estas acciones para llamar la atención de la Delegada Federal, ya que no le respondía las llamadas y que diera una explicación a la ciudadanía que ya se había organizado para la jornada de vacunación, incluso Montaño Montero pidió una disculpa pública a Nancy Ortiz, así como su renuncia al cargo, a esta petición se sumaron las autoridades auxiliares y los pobladores que se dieron cita en el crucero de Ixcotel.

Luego de unos minutos, el edil recibió una llamada de la Delegada Federal, quien le comentó que la vacuna estaba por llegar y que se le va a aplicar a los adultos mayores, sin embargo no dio una fecha de cuando sería reprogramada la campaña de vacunación, esto molestó a los habitantes de Santa Lucía que estaban escuchando la llamada por un megáfono que cargaba el edil.

Nancy Ortiz se excusó, diciendo que fue una colaboradora de nombre Aída la que les notificó de la campaña y que ella no fue la que informó sobre la vacunación, inmediatamente los habitantes le empezaron a reclamar por las excusas que estaba dando, diciendo que ella es la cabeza y que si no tiene autoridad que renuncie a su cargo, incluso algunos le gritaron inepta.

Los puntos que están siendo bloqueados son el crucero del IEEPO sobre Carretera Federal 190, la avenida Ferrocarril esquina Calicanto, la avenida Lázaro Cárdenas esquina Avenida Hornos, la Av. Lázaro Cárdenas y Norte 5 y el crucero del Monumento a Juárez.

Comentarios

