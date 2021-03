Disminuye padrón de sexoservidoras en Tuxtepec; antes del Covid había unas 200 mujeres y 5 hombres

-La pandemia fue el motivo de la baja de hasta un 70 por ciento, según el registro del ayuntamiento municipal, a donde acuden por sus permisos o tarjetones para trabajar.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La pandemia también causó estragos en la plantilla de sexoservidoras en Tuxtepec, la cual registra actualmente una disminución del 70 por ciento en comparación al grupo de mujeres que trabajaban en ese giro, antes de la contingencia del Covid-19.

El encargado del consultorio médico municipal, Mauro Silva Chávez, señaló que conforme la pandemia creció y se establecieron los diferentes colores del semáforo epidemiológico, que contempla distintas restricciones en los giros comerciales, se presentó la reducción de las sexoservidoras.

De 200 mujeres que se encontraban registradas legalmente con el permiso y la emisión de un tarjetón de control médico, cerca de 140 mujeres dejaran de trabajar, pues no han vuelto por sus revisiones médicas para evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual y lo cual es un requisito para trabajar en centros nocturnos y bares.

El maestro en salud, Mauro Silva Chávez, agregó que también se encontraban registrados cinco varones, pero debido a la crisis económica que dejó el coronavirus, ellos dejaron de ir a sus revisiones periódicas y por la renovación de su tarjeta de control, por lo que hasta este momento no hay ningún hombre registrado.

Este tarjetón de control médico tiene un costo de 87 pesos de pago único, otorgando al portador la seguridad de poder trabajar en cualquier centro nocturno o bar y emplear sus servicios de una manera segura.

Agregó que hasta el momento no han tenido ningún caso de enfermedades de transmisión sexual y que se encuentran coordinados con la jurisdicción sanitaria en caso de presentarse alguno para dar la atención especializada ya que en su mayoría los tratamientos de estas enfermedades son muy costoso.

