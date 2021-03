Al 50% ocupación hospitalaria del área covid, en la Cuenca

-Ocupa el segundo lugar a nivel estatal

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Región de la Cuenca del Papaloapan sigue sumando casos positivos de covid-19, a su vez también está reportando una ocupación hospitalaria de un 50%, lo que pone a la región como la segunda a nivel estatal, con más ocupación.

En el comunicado por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), reportan que la Cuenca ocupa el segundo lugar y los Valles Centrales es la región que ocupa el primer lugar con un 66.9%, sin embargo a nivel estatal la ocupación que se maneja es de un 52.5%.

Actualmente se han confirmado en el estado 41 mil 782 casos positivos y suman ya 3 008 defunciones, y es la Cuenca que suma 2 6 12 los casos positivos y 318 defunciones, pero además hasta el corte de este mates se reportan 38 casos activos.

Es además en el corte de este martes 9 de marzo, que se confirmaron 4 casos nuevos para Tuxtepec, lo que da un total de 2001 casos, así mismo otro de los municipios que sumó 1 caso fue el de Loma bonita, que ya reporta 133 en total, desde el inicio de la pandemia a la fecha.

