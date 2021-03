Trabajadores del SITSS exigen recontratación de personal del extinto seguro popular

-Bloquearon la avenida Juárez frente a casa oficial, piden una mesa de trabajo con el Gobernador

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS) se manifestaron este martes con frente a “casa oficial” para exigir la recontratación del personal que laboraba en el extinto seguro popular, por ello a manera de presión bloquearon la avenida Juárez en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

El Secretario de Prensa y Propaganda de la gremial mencionó que la inconformidad es que el proceso de recontratación se detuvo al parecer por indicaciones Blanca Estela, a quien señalan de ser una persona cercana al Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine, mencionó que esta decisión se tomó a pesar de que ya hay lineamientos para la recontratación del personal.

Agregó que hasta el momento no les han informado los motivos por los cuáles se detuvo este proceso, los trabajadores señalan que puede tratarse de que el recurso podría ser ocupado para otros fines, asimismo indicó que este personal es que está dando atención en las comunidades más alejadas.

En ese sentido dijo que a pesar de ello no se le ha aplicado la vacuna contra el Covid a estas personas, a pesar de estar expuestos a contagios, por todo esto piden una mesa de trabajo de manera directa con el Gobernador Alejandro Murat para que se dé solución definitiva a sus demandas, las cuales dijo llevan tiempo sin ser atendidas.

Finalmente dijo que decidieron manifestarse frente a casa oficial, para no entorpecer la campaña de vacunación contra el Covid que inició este martes en la ciudad de Oaxaca de Juárez.

