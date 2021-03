Situación en Valle por el cierre de centro de acopio, es más por temas políticos: SEGALMEX

-El Coordinador Regional, señaló que ya fueron notificados todos los productores de esa región y que entendieron lo de la veda electoral, sin embargo dijo que estará realizando talleres para conservar el grano en buena calidad

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Luego de la manifestación de un grupo de productores de maíz de Valle Nacional, que bloquearon el acceso para no dejar salir el vehículo con tarimas, el Coordinador Regional de la SEGALMEX Bernardo Arturo Mortera Virgen, aclaró esta situación, dijo que el centro de Acopio solo estará cerrado temporalmente mientras pasen las elecciones y dijo que la mayoría de los productores entendieron esta situación y que lo sucedido de esta mañana es un tema meramente político.

Explicó, que tanto a los productores y autoridades, se les ha ofrecido una alternativa de implementar talleres y capacitaciones, para que de esa manera pudieran proteger sus granos durante ese tiempo y de esa manera contar con la misma calidad de siempre, por lo que espera que estas propuestas sean aceptadas, ya que indicó que por ningún motivo violaran las Leyes estipuladas que rigen dentro del organismo Federal y a cambio se lleve a cabo un proceso electoral con transparencia y sin participación de las instancias que afecten este proceso democrático como viene sucediendo cada 3 años.

En lo concerniente al municipio de Ayotzintepec, explicó que ya han entablado el diálogo con los productores de esa zona luego de que se reunieron el pasado domingo donde estuvo presente también la Delegada de los Programas Federales, Yesenia Barbosa Arcuri, para plantear la situación y buscar alternativa donde nadie salga afectado, algo que aseguró que entendieron de la mejor manera.

Mortera Virgen, también explicó que las tarimas que se están sacando de las bodegas de Valle Nacional, se están llevando al nuevo centro de acopio de Loma Bonita, sin embargo reiteró que es porque están sacando el producto de esa zona y que por ningún motivo se tiene contemplado cerrar la de Valle Nacional.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario