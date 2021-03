Retraso de más de una hora, en aplicación de vacunas a adultos mayores en la capital oaxaqueña

-Las dosis llegaron después de las diez a la sede del gimnasio universitario y más de hora y media en San Matín Mexicapam

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que las vacunas contra el Covid llegaron desde hace varios días a la capital oaxaqueña, en las sedes de aplicación las dosis están llegando retrasadas, situación que está provocando la molestia de los adultos mayores, que llegaron desde el lunes a apartar su lugar para ser de los primeros en ser vacunados.

En la sede de San Martín Mexicapam, citaron a los adultos mayores a las ocho de la mañana para el proceso de registro y empezar con la aplicación de las dosis a las nueve de la mañana, sin embargo las vacunas llegaron después de las diez de la mañana, en la agencia se registran largas filas de adultos mayores que esperaban su turno para ser vacunados.

Debido a las largas filas, el personal encargado de la logística, le está diciendo a las personas que van llegando en el transcurso del día, que se retiren a sus hogares, ya que no dará tiempo atenderlos a todos, además de que serán tres días en los que se estarán aplicando las vacunas a este sector en la ciudad de Oaxaca.

En la sede del Gimnasio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), las vacunas también llegaron tarde, los adultos mayores están molestos debido a la desorganización y desinformación por parte del personal encargado de la logística, en esta sede también hubo personas que pernoctaron para ser de los primeros en ser vacunados.

Cabe recordar que algunas personas hicieron “fichas” para que este martes se respetaran sus lugares, aunque estas fichas no eran “oficiales”, esta situación también está ocasionando molestia en los adultos mayores y en sus familiares.

