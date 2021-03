Productores de maíz de Valle piden que no desaparezca el centro de Acopio y piden aclaración del cierre

-Pese a que fueron notificados todos los productores de que se debía a la veda electoral, señalaron que ya están vaciando las bodegas porque la cerrarán definitivamente

Alex Morales

Un pequeño grupo de productores de maíz, se manifestaron este martes en la entrada del centro de acopio de maíz y frijol de la SEGALMEX, que se encuentra ubicado a un costado de la carretera 175, 2 kilómetros antes de llegar a Valle Nacional, ahí, ellos alegaban que el cierre de esta instancia por la veda electoral, pondría en riesgo las cosecha de los productores que en este año apostaron por el cultivo de maíz, ante el precio que ofrecían por sus productos.

Efrén Prieto Pérez, dijo que existe preocupación entre los productores en caso del cierre de este centro de acopio, ya que por esa decisión se verían vulnerables ante los intermediarios o coyotes que pagarían una suma mínima por sus productos.

Detalló, que esta situación se originó luego de que a los productores les fuera notificado por parte de la misma SEGALMEX, que cerrarían las bodegas desde el 3 de abril para no entorpecer el proceso electoral venidero, y que de nueva cuenta abrirían después de las elecciones, algo que no les pareció a los inconformes, pues aseguran que tener guardado la cosecha durante ese tiempo no tendría la calidad que exige esta instancia para comprar sus granos.

De esta manera, espera que otras personas se sumen a esta causa, pues buscan que el Gobierno Federal les de una explicación sobre este problema que ocasionaría sino logran sacar a tiempo su maíz.

Así también, Prieto Pérez, resaltó que en el centro de acopio de Ayotzintepec se encuentran en la misma situación, por lo que espera una mesa de diálogo con la representación de SEGALMEX y llegar a un acuerdo que beneficie a los productores de maíz de esta región del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario