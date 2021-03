Pide Ivette Morán paciencia a adultos mayores para aplicación de vacuna anti Covid

-Señaló que la logística y aplicación de las vacunas las está coordinando la federación por medio de la Secretaría de Bienestar



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta del Sistema DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat pidió paciencia a los adultos mayores de sesenta años que están acudiendo a las once sedes de vacunación en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya que muchos de ellos han mostrado su molestia por la desorganización y la falta de información que existe en la aplicación de las dosis.



Agregó que la logística y la aplicación de las vacunas contra el Covid las está coordinando el gobierno federal por medio de la Secretaría de Bienestar, siendo la Delegada Nancy Ortiz la responsable de la dependencia en la entidad, señaló que el gobierno del estado está haciendo el acompañamiento por medio de los Servicios de Salud de Oaxaca.



Con relación a la falta de información, pidió a los adultos mayores que se acerquen a la dependencia o al personal de la misma para que les aclaren sus dudas, asimismo señaló que las vacunas se están aplicando a los adultos mayores, por ello pidió a la población que continúe usando el cubrebocas y aplicando las medidas sanitarias de prevención.



Estas declaraciones las hizo en el marco de la puesta en marcha del programa “Mi mercado DIFerente” en el mercado Hidalgo de la colonia Reforma de la capital oaxaqueña, este programa consiste en dotar de bombas fumigadoras, caretas, cubrebocas y desinfectante a los locatarios para disminuir el riesgo de contagio.



La Presidenta del DIF Oaxaca comentó que además se dan facilidades para que por medio de BanOaxaca los locatarios puedan tener acceso a créditos para que puedan surtir sus negocios o hacer adecuaciones que cumplan con las normas sanitarias, también se llevan las unidades móviles, en las que se realizan las pruebas rápidas de Covid sin ningún costo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario