Notifican los SSO durante el fin de semana 333 casos nuevos y ocho defunciones

-En las últimas horas, los SSO confirmaron 68 municipios con paciente nuevos

-La red hospitalaria al 53.2% de saturación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de marzo de 2021.- Hasta este lunes, en donde la entidad continúa en semáforo epidemiológico color naranja, se han acumulado 41 mil 665 casos confirmados de COVID-19, mientras que las defunciones llegaron a las dos mil 999, el 46.6% corresponde a mayores de 65 años, de acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el informe del avance de la pandemia, la jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, indicó que, del 6 al 8 de marzo se confirmaron 333 nuevos casos, que se distribuyen en 68 municipios.

La mayoría de los nuevos pacientes se reportaron en Oaxaca de Juárez con 98, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 62, Santa Lucía del Camino con 17 y Santa Cruz Xoxocotlán con 15, y por primera vez los ayuntamientos de San Juan Ozolotepec y San Juan Quiahije contabilizaron un contagio, respectivamente, dijo.

Detalló que la ocupación hospitalaria en Oaxaca se reporta en 53.2% de manera general, se hospitalizaron a 35 nuevos pacientes, y a la fecha hay 328 camas ocupadas de un total de 616, por lo que se reportaron 12 nosocomios al 100% de su capacidad.

A nivel general, de los 41 mil 665 pacientes reportado con la enfermedad, seis mil 854 han requerido hospitalización, mientras que 34 mil 811 la cursaron en aislamiento en casa.

Detalló que, según las estadísticas, Valles Centrales acumuló un global de 28 mil 638 positivos y mil 597 defunciones, Istmo tres mil 432 y 487 muertes, Tuxtepec dos mil 607 y 317 fallecimientos, la Costa dos mil 049 y 200 muertes, Mixteca tres mil 503 y 277 decesos, la Sierra mil 436 y 121 muertes.

“Respecto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) en adultos mayores, se presentaron siete casos No Graves, cuatro son mujeres y tres hombres”, agregó.

Finalmente, Nakamura López reiteró la invitación a la población a quedarse en casa, portar siempre correctamente el cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, así como alimentarse sanamente y realizar ejercicio dentro de los hogares.

