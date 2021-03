Lubizha se manifiesta en Oaxaca, exigen respuesta a sus demandas

-Durante algunos minutos tomaron las oficinas del INPI y bloquearon el crucero de Fonapas.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes de la organización Lubizha se manifestaron en la capital oaxaqueña para exigir una mesa de diálogo con el Gobernador Alejandro Murat, para que se le dé solución a las demandas que tienen, mismas que consisten en programas sociales.

Los manifestantes estuvieron durante algunos minutos en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en ese lugar cerraron la circulación sobre la avenida Heroico Colegio Militar, también instalaron un bloqueo a la altura del crucero de Fonapas, luego de varios minutos retiraron los bloqueos.

Entre las demandas que tiene la organización se encuentran obras para el mejoramiento de viviendas, apoyos económicos y sociales para los agremiados, uno de los representantes de la organización pidió a la Secretaría de Finanzas que libere los recursos de los proyectos para beneficiar a pobladores de Zimatlán de Álvarez, Santa Cruz Xoxocotlán, Ejutla de Crespo y Ocotlán de Morelos.

Cabe mencionar que algunos de los manifestantes dieron a conocer sus demandas y varias no coincidían con las demandas que dieron a conocer los representantes de la organización, además mencionaron que los únicos facultados para dar información a los medios de comunicación son los representantes de la organización.

