La mejor forma de honrar a Francisco Fernández Arteaga es cuidar su legado: Ambientalistas de Tuxtepec

-Aunque no fueron invitados hicieron presencia en el homenaje a Fernández Arteaga lanzando el mensaje a la ciudadanía a ser más empáticos y cuidar el muro boulevard



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- “El mejor homenaje que se le puede hacer a Francisco Fernández Arteaga, es defender, preservar y conservar su legado que es el muro boulevard”, dijeron ambientalistas en el marco de la ceremonia luctuosa por el reciente fallecimiento del extinto político quien fue presidente municipal en el trienio de 1989 a 1992.



Mientras se efectuaba la ceremonia luctuosa, organizada por el ayuntamiento municipal, dos niños se colocaron al frente de la estatua, sosteniendo una lona en la que se apreciaba el mensaje, “El mejor reconocimiento que te tiene que dar tu querido Tuxtepec, es cuidar, preservar y defender tu legado” y ahí permanecieron hasta que finalizo el evento que se realizó a la entrada del muro sobre el boulevard Bicentenario, entre los límites de la colonia Santa Fe y Costa Verde.



Bernardo Soriano, Activista social dijo que a pesar de que ya han tenido varias mesas de diálogo con las autoridades, continúan el ecocidio y la contaminación, vertiendo basura y escombros de construcciones en las riveras del Río Papaloapan.



Dijo que a pesar de que no fueron invitados, ellos se acercaron para que una vez más conocieran las demandas e inquietudes, ya que el muro se encuentra olvidado por las autoridades municipales y las invasiones no cesan a pesar de que ya se encuentra concesionada una fracción por la Comisión Nacional del Agua.



Los ambientalistas piden a las autoridades municipales, actuar con mano firme y no ser tan tibios para recuperar las áreas verdes y espacios recreativos y deportivos que son utilizados por los mismos ciudadanos, siendo esta una forma de preservar y conservar el legado del ingeniero; Fernández Arteaga, ante esta obra que impide que desborde el rio y cause inundaciones en los temporales de lluvia

