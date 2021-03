Iniciará Congreso, proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax. 09 de marzo de 2021.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, informó que la elección de la nueva persona titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se realizará conforme a los lineamientos fijados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

El primer paso consistirá en turnar el documento de la renuncia del ex titular de la Fiscalía, Rubén Vasconcelos Méndez, a la Comisión permanente de Administración y Procuración de Justicia. Lo anterior ocurrirá durante la Sesión Ordinaria de este miércoles 10 de marzo, por parte de la Mesa Directiva.

Posteriormente, la Comisión legislativa emitirá la convocatoria para la elección quien ocupe la titularidad de la FGEO, y contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez personas candidatas al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los y las congresista presentes.

Elegidas las personas aspirantes, el Poder Legislativo enviará al titular del Ejecutivo del Estado la lista, quien tendrá diez días para formular una terna que remitirá a la consideración del Congreso del Estado.

El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al o la titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

La diputada aseguró que para la elección de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, se valorará que él o la candidata, cuenten con el perfil, conozcan Oaxaca y tengan sensibilidad para ejecutar la justicia en la entidad.

