Hace falta un Tuxtepec más limpio y ordenado: Jorge Illescas “Chester”

-En el marco del homenaje al Ing. Francisco Fernández Arteaga dijo el precandidato a la presidencia municipal de Tuxtepec, que hace falta más trabajo en conjunto con toda la sociedad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – “Hace falta un Tuxtepec más limpio, más ordenado y con visión para detonar la economía y el crecimiento de la región, para que, vuelva a esos años de grandeza que solían destacar a la región”, aseguró Jorge Illescas Delgado aspirante a la presidencia municipal de esta ciudad.

El aspirante por el PRI, hizo presencia en el homenaje póstumo a Francisco Fernández Arteaga, organizado por el ayuntamiento de esta ciudad, al final del evento saludo a la familia del político fallecido y reconoció su aporte al desarrollo de la ciudad.

En entrevista, dijo que Fernández Arteaga fue un hombre de campo, visionario, el mejor presidente que tuvo Tuxtepec y que marcó la manera de hacer política en la región, uniendo a gente rica y pobre trabajando por la grandeza de su región, en ese sentido dijo, que hace falta trabajar como lo hizo el homenajeado para generar un mejor Tuxtepec.

“Él nos enseñó que la mejor forma de hacer política, es que la política es el instrumento para servir a los pueblos”, agregó Illescas Delgado, mejor conocido como “Chester”, quién también colocó una ofrenda floral en la estatua del hijo predilecto de esta ciudad e incluso, en algunas entrevistas presumió que se trataba de un priista.

Añadió que el ingeniero es quien le ha dado la inspiración a su trayectoria política, asegurando que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer y que la mejor manera de trabajar es en conjunto.

