Decimos adiós a quien supo unir sociedad y gobierno, Don Francisco Fernández Arteaga: Presidente Municipal

-Gobierno de Tuxtepec rindió homenaje póstumo al Expresidente e “Hijo Predilecto.

-Le reconocen como buen ciudadano y buen gobernante.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Tuxtepec se despide hoy de un guía, amigo, del Presidente, del Diputado, del gran político y promotor aguerrido; ha perdido a su “Hijo Predilecto” y a partir de este día lo llevará consigo como alguien que supo unir sociedad y gobierno, el referente de una historia de aprendizaje constante y de éxito, afirmó el Presidente Municipal de Tuxtepec durante el homenaje póstumo al Ingeniero Francisco Fernández Arteaga.

Este viernes por la mañana familiares y amigos arribaron a la sala de Expresidentes de Palacio Municipal con las cenizas de quien fuera “Hijo Predilecto de Tuxtepec” para rendir un homenaje encabezado por el Presidente Municipal e integrantes del Honorable Cabildo; el homenaje tuvo continuidad en el monumento en su honor en el boulevard que lleva su nombre donde los mensajes de agradecimiento predominaron.

“Michoacán puede estar orgulloso de haber sido su cuna y Tuxtepec de haberse ganado su corazón y convertirse en su tierra, gracias ingeniero por su arrojo, por sembrar acciones y cosechar bienestar común, cumplió con hechos los parámetros del buen ciudadano y del buen gobernante”, dijo el Presidente Municipal de Tuxtepec a quien antecedieron el uso de la voz amigos y representantes del gremio taxista que tanto apoyó.

El alcalde recalcó que Francisco Fernández Arteaga con su ingenio abrió ventanas a nuevas oportunidades sumando a la sociedad, gobiernos e iniciativa privada para transformar el campo con nuevos cultivos, proyectar a la Cuenca del Papaloapan como símbolo de trabajo y riqueza cultural, promoviendo la industria, impulsando la educación superior, generando empleos, y siempre con amor a su pueblo y la disciplina que fue su gran virtud.

“Fernández Arteaga fue un hombre franco, de una sola pieza, autor de un antes y después de este municipio, con ideas que convirtió en acciones perdurables” a él se le atribuye la construcción del Muro Boulevard, la gestión para la instalación del ingenio azucarero, la apertura del Parque Industrial, la proyección nacional e internacional de la riqueza agropecuaria y cultural de la Cuenca del Papaloapan así como la implementación de cultivos que hoy siguen siendo fuente de ingresos de muchas familias por las cuales se convirtió en uno de los Presidentes Municipales más reconocidos tras su periodo gubernamental.

