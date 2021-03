Contrae Covid Irineo Molina, diputado de Morena y aspirante a presidencia de Tuxtepec

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oax., 9 de marzo de 2021.- El diputado federal de Morena, y aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, dio positivo a Covid-19, por lo que inició con los protocolos correspondientes de salud, así mismo suspendió las actividades sociales propias de su figura política.

Molina Espinoza informó de su estado de salud por medio de una transmisión en su cuenta de Facebook, en la que detalló que la prueba se la aplicó este mismo martes y apenas tuvo los resultados decidió darlo a conocer.

El aspirante a gobernar el municipio de Tuxtepec dijo que hasta el momento presenta síntomas leves, no preocupantes, por lo que confía en cursar la enfermedad sin contratiempos, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas.

Desde el inicio de la contingencia de Covid-19 en México, hace más de un año, él y su equipo de trabajo tomaran medidas especiales de sanidad para mantenerse sanos, mientras que en lo personal también extremó precauciones, sin embargo, desconoce en qué momento pudo contagiarse, indicó en su transmisión.

Molina Espinoza agregó que como parte de los protocolos en la Cámara federal de diputados se realizó en varias ocasiones pruebas de Covid, lo que le dio la certeza de no tener la enfermedad por varios meses, pero al mismo tiempo lo mantenía expuesto a contraer el virus.

Este mismo protocolo, de realizarse las pruebas de forma periódica, la aplicó en Tuxtepec, donde esta última aplicada este martes resultó positiva.

El diputado de Morena llamó a la población a seguir con los cuidados ante el Covid-19, pues el riego se mantiene vigente y los casos siguen afectando a las familias tuxtepecanas.

