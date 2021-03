Adultos mayores esperaron hasta diez horas para ser vacunados en Oaxaca de Juárez

-Tampoco permitirán que personas se firmen durante la noche o madrugada

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta fue horas tuvieron que esperar algunos adultos mayores para ser vacunados contra en Covid en el módulo que se instaló en la Plaza de la Danza, sin embargo otros más ya no podrán ser vacunados en este primer día debido a que se terminaron las dosis en esta sede.

Muchas son las personas que continúan haciendo fila, algunos dijeron que permanecerán durante la noche y madrugada para ser de los primeros en ser vacunados este miércoles que será el segundo día de aplicación de la vacuna, uno de los servidores de la nación informó que se repartirán folios a las personas que continúan en la fila para que sean los primeros en ser vacunados.

Además les dijo que se coordinaron con la autoridad municipal, pues no van a permitir que personas pernocten tal y como sucedió la noche del lunes y madrugada del martes, cabe mencionar que hubo personas que no confían en que este proceso de la entrega de fichas se vaya a respetar, por lo que afirmaron que permanecerán en la vía pública apartando su lugar.

Algunos familiares dijeron que las autoridades deberían analizar otras estrategias para la aplicación de la vacuna, toda vez que son muchas las horas las que tienen que esperar, tal y como ha sucedido con otras campañas de vacunación.

