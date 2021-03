Seguimos el proceso de vacunación, ahora en Valles Centrales y pronto atenderemos a las demás regiones del estado: AMH

-Para evitar contagios, los SSO llaman a no realizar o acudir a eventos masivos.

-Arriban a la entidad 58 mil 924 vacunas contra el COVID-19, para proteger a adultos mayores, los SSO no realiza ningún tipo de censo o registro, para la aplicación de estos inmunológicos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 07 de marzo de 2021.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que el Gobierno del Estado, a través de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), continúan con el proceso de vacunación apegados a la “Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19”, a fin de cumplir el objetivo de garantizar la salud de las y los oaxaqueños.

“Hemos arrancado ya en los Valles Centrales; estaremos atentos a que se sigan atendiendo las demás regiones del Estado de Oaxaca, pero vamos por la ruta correcta”, afirmó, al tiempo de destacar que la entidad se mantiene en el semáforo naranja y se ha reducido el número de contagios en los casos de hospitalización

“Puedo confirmar que estamos en los 300 bajos, cuando en el momento más álgido, pasando las fiestas de diciembre, estuvimos casi en 450 casos. Si seguimos las medidas de mitigación como el uso de cubrebocas, quedarse en casa, distanciamiento social y lavado frecuente de manos, estoy claro que las familias oaxaqueñas seguirán protegidas y seguiremos reduciendo el número de contagios”, dijo.

En su oportunidad, el coordinador de Jurisdicciones Sanitarias de los SSO, Said Vásquez Valle, informó que este domingo arribó a la entidad un nuevo cargamento de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 30 mil 225 son de la farmacéutica Pfizer – BionTech y 28 mil 699 de la empresa Sinovac Biontech Ltd.

Indicó que las dosis Pfizer fueron resguardadas en los ultracongeladores de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para posteriormente iniciar la distribución y aplicación del inmunológico el día martes 09 de marzo, en diversos puntos de vacunación de los municipios de Oaxaca de Juárez, Ánimas Trujano, San Agustín Yatareni, San Andrés Ixtlahuaca, Santo Domingo Tomaltepec y Tlacolula de Matamoros.

Mencionó que respecto a las dosis Sinovac, estas fueron trasladadas al Centro Estatal de Vacunología, ubicado en Zimatlán de Álvarez, para ser distribuidas el próximo jueves 11 de marzo e iniciar la aplicación de la vacuna el día viernes 12 de marzo, en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

En este tenor, el funcionario recalcó que se concluyó con la aplicación del 100% de las dosis de la farmacéutica AstraZeneca recibidas en días pasados; con ello se logró proteger a adultos mayores residentes de 65 municipios de la entidad.

Así también, señaló que de acuerdo a la “Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19”, la logística en la aplicación de los inmunológicos es coordinada por el “Operativo Correcaminos”, a través de los Subcoordinadores Estatales y de los Servidores de la Nación adscritos a la Secretaría del Bienestar.

Por lo cual, enfatizó que los SSO no realizan ningún tipo de censo o registro, para la aplicación de las vacunas destinados a los grupos prioritarios.

Asimismo, en su informe de cada domingo, hizo nuevamente un enérgico llamado a las autoridades municipales de los 570 municipios del territorio oaxaqueño, de abstenerse de realizar eventos masivos ante el alto riesgo de contagio y mortalidad por COVID-19.

“Para controlar la emergencia sanitaria, y poder reducir el número de contagios, hospitalizaciones y defunciones, se requiere de todo el apoyo de las autoridades locales, y de la población, en caso de no desistir en realizar y acudir a eventos que aglomeren a más de 10 personas, existe una posibilidad alta del aumento de contagios entre la población”, advirtió.

Vásquez Valle señaló que, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo, se registró un incremento en el número de casos, y una ligera disminución en hospitalizaciones y defunciones en comparación con la semana anterior; sin embargo, se reportó un mayor número de contagios activos.

Puntualizó que, durante la presente semana, el promedio de casos activos fue de 850 diarios; se contabilizó el 57.3% de ocupación hospitalaria, y en promedio se notificaron 167 pacientes nuevos y 12 defunciones al día.

Enfatizó que los municipios más afectados continúan siendo los de mayor población y en los que se registra una mayor movilidad de personas. En Valles Centrales, Oaxaca de Juárez es el ayuntamiento que reporta el mayor número de casos confirmados, con 12 mil 11 contagios y 288 casos activos.

En tanto, en la región del Istmo, dijo, el municipio más afectado es Salina Cruz con mil 58 positivos y 14 activos; en Tuxtepec la localidad con la mayor incidencia es San Juan Bautista Tuxtepec con mil 996 confirmados y 59 activos; en la Costa, Santa María Huatulco se posiciona con el mayor número de contagios con 474 y nueve activos; en la Mixteca, con mayor afectación es la Heroica Ciudad de Huajuapan de León con mil 647 y 79 activos; y finalmente en la Sierra, Tlacolula de Matamoros tiene la mayor número de casos con 532 y 10 activos.

Respecto a la ocupación hospitalaria, se registró una disminución del 1.5%, con un promedio de 346 camas ocupadas diariamente, seis camas menos en comparación con la semana anterior, agregó.

Finalmente pidió a las y los oaxaqueños a mantener las medidas de prevención: usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener sana distancia y realizar el lavado o desinfección de manos de manera frecuente.

