Recibe Policía Municipal de Tuxtepec, hasta 10 llamados de auxilio por violencia contra mujeres por semana

-El director de la corporación, Óscar Abimael, señaló que el índice se eleva durante los fines de semana, pues en algunos casos violencia está relacionada con el consumo del alcohol

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Por violencia de género desde el hogar, la Policía Municipal de Tuxtepec recibe semanalmente un promedio de 10 llamados de auxilio, los cuales se atienden den desde la línea 9-11.

El director de la Policía Municipal Oscar Abimael Velasco, informó a TvBus que hay ocasiones que debido al alto número de casos por día se ven rebasados en recursos humanos para poder ofrecer atención a todas las denuncias.

Esto ocurre, dijo, principalmente los fines de semana, cuando existe estadísticamente un mayor consumo de alcohol, lo que provoca un incremento de situaciones de violencia dentro de los hogares.

Abimael Velasco apuntó que el tema de la violencia no es sólo un problema que le competa resolver a los cuerpos policiales, pues destacó que, aunque exista un gran número de elementos para atender los llamados de auxilio, la violencia se debe trabajar desde la sensibilización cultural de la sociedad para erradicar los casos por violencia de cualquier género.

La violencia denunciada es contra mujeres, niñas y niños, en la mayoría de los casos y explicó que el proceso de atención de las llamadas es bajo el sistema de denuncia al 911, por medio del cual tienen conocimiento las diferentes corporaciones de seguridad, desde la Policía Municipal, Estatal, Vial e inclusive Guardia Nacional.

