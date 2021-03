Piedad y Gabilene, las primeras mujeres rescatistas de Protección Civil de Loma Bonita

-#8M Ellas son un ejemplo que las mujeres pueden desempeñarse en todos los ámbitos que deseen. Se sienten orgullosas de su labor.

Ángel Ordaz

Tuxtepec, Oax., 8 de marzo de 2021.- En un ambiente que por varios años ha sido casi exclusivo para varones, Piedad y Geraldine son dos mujeres que ingresaron al equipo de Protección Civil municipal de Loma Bonita, donde su género no las limita ni las condiciona en su desempeño.

Ellas son las primeras mujeres en formar parte de este cuerpo de rescate en ese municipio de la región de la Cuenca, misma corporación que formalizó hace poco más de años por parte del gobierno municipal actual.

Sus capacidades y habilidades han colocado a Piedad Rendón Campechano como la conductora de la pipa de agua y del cuerpo de reacción de combate a incendios y para ella es un orgullo ser parte del equipo que auxilio a su comunidad en momentos difíciles.



Sus labores dentro de la unidad no están limitadas por ser mujer ni con su responsabilidad como madre de familia.



Para ella la mejor experiencia en Protección Civil fue llegar y ser aceptada -hace ocho meses- a pesar que antes no había desempañado labores similares, pero con cursos de capacitaciones ha logrado conocer sobre estas labores.

Gabilene de Jesús Arrazola Morales, es otra joven mujer que también llegó a la corporación hace ocho meses. Sus labores son de ofrecer los primeros auxilios y manejar la unidad de rescate.

“Me siento orgullosa de ser mujer, se pertenecer a un equipo como es Protección Civil de Loma Bonita”, expresó la joven, quien asegura que el trato hacia ella y su compañera es de respeto, pero, sobre todo, que es igualitario entre hombres y mujer.

Con su labor, Piedad y Gabilene son un ejemplo que las mujeres pueden desempeñarse en todos los ámbitos que deseen.

