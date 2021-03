Mujeres del CIPO-RFM se concentran en Oaxaca, exigen respeto a derechos como la educación y la salud

-Realizarán una marcha rumbo al zócalo capitalino para dar a conocer sus demandas a la opinión pública.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de mujeres del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), se concentraron en el paseo Juárez el Llano de la capital oaxaqueña, para exigir solución a las demandas que tienen y que siguen sin ser atendidas por parte de las autoridades del gobierno del estado.

Victoria Jiménez indicó que entre sus demandas es que se hagan valer sus derechos a la educación, a la salud y el respeto a sus derechos humanos, asimismo indicó a las cuatro de la tarde partirán en una marcha al zócalo capitalino en dónde darán a conocer sus demandas a la opinión pública.

Cabe recordar que en días pasados se manifestaron en la avenida Juárez frente a “Casa oficial”, en dónde anunciaron que realizarían esta actividad en el marco del Día Internacional de la Mujer, las mujeres que provienen de las ocho regiones del estado, informaron que no descartaron ni confirmaron que vayan a bloquear algunos puntos de la capital.

