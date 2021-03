Mujeres de distintas organizaciones sociales marcharon en Oaxaca, por Día Internacional de la Mujer

-Señalaron que las condiciones de opresión y explotación hacia las mujeres en lugar de disminuir van aumentando.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Mujeres que militan en varias organizaciones sociales, entre ellas del Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT), del Comité de Víctimas 19 de junio Nochixtlán, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), el Comité de Víctimas de San Mateo del Mar y el Frente Popular Revolucionario (FPR), marcharon por las calles de la capital en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El contingente se reunió en la fuente de las ocho regiones, de dónde partieron hacia el zócalo capitalino, previo a su salida, dieron una conferencia de prensa, en la que cada una de las organizaciones dio su posicionamiento, señalaron que a varias décadas del inicio de la lucha por el derecho de las mujeres, las condiciones laborales en México no han cambiado de manera sustancial.

Las condiciones de opresión y explotación hacia las mujeres en lugar de disminuir van aumentando de manera considerable, debido a la crisis en el sistema, principalmente hacia las campesinas, las jefas de familia, estudiantes y trabajadores, asimismo indicaron que el gobierno siempre ha dado preferencia a las mujeres ricas del país, haciendo a un lado a millones de mujeres que día con día salen a buscar el sustento diario.

Dijeron que en el gobierno siempre se ha protegido la corrupción, la impunidad y el olvido hacia los pobres, señalaron que el problema en México y en Oaxaca no es ser mujer, sino serlo en un sistema capitalista dónde la burguesía busca dividirlas en clases y aislarlas, por ello deben entender que el sistema tiene sus instrumentos de presión trabajando y tratando de contener sus pensamientos de libertad, equidad, justicia y acabar con la explotación.

Manifestaron que la opresión y explotación de la mujer se expresa de diversas formas, como la mujer que está confinada en el hogar por la pandemia sin recibir remuneración por su trabajo, la madre de la familia que se encarga de las labores del hogar y del sustento económico o aquella mujer que tiene un trabajo estable pero que no se le permite desarrollarse de manera profesional.

