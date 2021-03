Importante refrendar el compromiso para erradicar toda forma de violencia hacia las mujeres y niñas ¡Ni una más!: IEEPO

-Reconoce Francisco Ángel Villarreal a las mujeres de Oaxaca, en especial a aquellas que han dejado constancia de su labor en el sistema educativo.

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de marzo de 2021. El Día Internacional de la Mujer es una fecha importante para todas las naciones en la que, además de visibilizar el papel central e imprescindible que tienen las mujeres en todos los sectores y esferas de la sociedad, se debe refrendar el compromiso y encaminar acciones para erradicar todas las formas de violencia y discriminación que sufren mujeres y niñas a diario.

En el marco de esta fecha, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, (IEPPO), que encabeza Francisco Ángel Villarreal, hace patente su reconocimiento y respeto a los derechos de todas y cada una de las mujeres del estado; en particular de aquellas que arduamente dejan y han dejado constancia de su labor en el sistema educativo estatal.

Maestras, educadoras, supervisoras, jefas de sector, formadoras de docentes y directivas, así como trabajadoras administrativas hacen posible el quehacer cotidiano a favor de la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la entidad.

“Como decía Nelson Mandela: La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y con una educación de calidad, con igualdad y para todos podemos conseguir que hombres y mujeres disfruten de los mismos derechos”, cita la dependencia.

El IEEPO expresa la admiración y gratitud a todas las mujeres que trabajan en el sistema educativo estatal por su diligencia, por su ejemplo, por su dedicación y por su empeño en construir un nuevo paradigma de educación impregnado de esos valores que promueven sin descanso: la igualdad, el respeto a los derechos humanos y la libertad en su sentido más amplio.

Adicionalmente, reitera su compromiso para que, a través de las acciones de este Instituto, las mujeres y niñas de Oaxaca vivan en un entorno de paridad en el que puedan participar plena y efectivamente en la toma de decisiones.

“Es momento de que por ellas, todas y todos, alcemos la voz. ¡Ni una más!”.

