En Tuxtepec y Loma Bonita, mujeres se manifestaron por justicia y cese a la violencia de género

-Las protestas se desarrollaron de forma pacífica en cada uno de los municipios, donde los feminicidios y desapariciones han marcado dolosamente a las familias.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Decenas de mujeres de los municipios de Tuxtepec y Loma Bonita, salieron a las calles por el Día Internacional de la Mujer para exigir justicia y el cese de la violencia feminicida en la región de la Cuenca.

En Tuxtepec, el colectivo Tuxfem convocó a una marcha a la que se unieron otros grupos feministas y amigos de víctimas, entre ellos de la joven Itzel González, que desde hace casi 11 meses despareció y la Fiscalía General de Oaxaca no da respuesta de su paradero.

La movilización inició en el boulevard Benito Juárez, en la glorita de “Flor de Piña”, con destino al parque Benito Juárez, frente a Palacio Municipal. El contingente avanzó entre consignas contra el sistema de justicia y de seguridad, que han quedado a deber la paz a decenas de familias.

“¡Ni Una Menos! ¡Vivas se las llevaron, Vivas las queremos!”; también pasaron lista de los últimos casos de desaparición de los cuales hasta este momento no se ha concluido las investigaciones y denuncian que los familiares de las víctimas no han tenido respuesta alguna.

Al llegar al parque Juárez colocaron todas sus pancartas y cartulinas en el piso, para conmemorar a todas las mujeres violentadas y desaparecidas.

En el parque central de Loma Bonita se reunieron mujeres para conmemorar el 8 de marzo y colocaron cartulinas y pancartas en el icónico “Monumento de la Piña” y al terminar de pegar sus cartulinas, realizaron una marcha con veladoras en conmemoración del día internacional de la mujer.

