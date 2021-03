En Oaxaca mujeres protestan en Fiscalía Especializada para atención de delitos contra la mujer

-Piden que autoridades actúen ante incremento de feminicidios y desaparición forzada de mujeres.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Con una cruz, con el rostro cubierto por un pañuelo morado, así se manifestó un grupo de mujeres del Frente Amplio de Circulas de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en las oficinas de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos en contra del a mujer por razón de género.

Estela Morales integrante de este frente, comentó que su manifestación es para pedir un alto al índice de violencia en contra de las mujeres, fenómeno que se está incrementando de manera alarmante en Oaxaca y en todo el territorio nacional, ya que son muchas las mujeres que se encuentran en calidad de desaparecidas y otras más han sido asesinadas.

Señaló que no se ven resultados por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de otras instancias para que estos delitos disminuyan o que se sancione a quienes cometen violencia de género, es por todo esto que las mujeres salen con miedo a las calles, con el temor de tal vez no regresar a sus casas.

Por ello es que levantan la voz para evitar que sigan siendo violentadas, no quieren que más mujeres sigan siendo asesinadas o desaparecidas, además lamentó que no existan cifras oficiales por parte de las autoridades con relación a los feminicidios y la desaparición forzada, lo cual dijo, evidencia el poco interés del gobierno para tener una base de datos.

Estela Morales finalizó diciendo: “Así como se indignan que se rayen paredes, se rompan vidrios y se de este tipo de destrozos, también debería de indignar cuando una mujer desaparece o es asesinada, la rabia es grande muy grande respecto a lo que nos está pasando”

