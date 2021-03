Elena Tejeda señala a Sesul Bolaños, de excluir a mujeres de las candidaturas en Oaxaca

-Hizo un llamado a la dirigencia estatal y nacional de Morena para que se respete la equidad y el respeto a las mujeres.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La aspirante a la candidatura por Morena a la diputación local por el distrito X con cabecera el San Pedro y San Pablo Ayutla Elena Tejeda, se manifestó en contra de que se elija a un hombre, más aún, cuando aquellos que han levantado la mano para obtener la candidatura, han sido señalados por atentar contra la dignidad de las mujeres, mediante el acoso, la cosificación sexual y la invasión a la intimidad.

En conferencia de presa, acusó al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca Sesul Bolaños, de cerrar las candidaturas a mujeres y tratar de imponer a su compañero Beto Santos en ese distrito, la aspirante estuvo acompañada por integrantes de la “Asociación Política por un mejor país”, señaló que en Ayutla, Mixe; siempre han elegido a hombres para dicho cargo de elección popular, discriminando y excluyendo a las mujeres.

Además hizo un llamado a la dirigencia estatal y nacional, para que se privilegien la justicia, la equidad y el respeto de los derechos de las mujeres a ser elegidas y que no se dictamine la candidatura en ese distrito mediante una cuota matemática de paridad, agregó que esto debe concluir por razones de justicia social, pues las mujeres demandan su turno para representar a las comunidades y buscar el beneficio para las mismas.

Señaló que desde que existen comicios para elegir al representante al congreso del estado, en este distrito electoral, todos los partidos políticos han postulado hombres para este cargo de elección popular, refirió esta costumbre es producto de un patriarcado que se niega a ceder su posición de privilegio y de ocupación de los espacios de representación popular.

Mencionó que en caso de validarse que un hombre sea el candidato por el distrito X bajo el argumento de la cuota de género, Elena Tejeda dijo que también se valida el pacto patriarcal y se le niega el derecho a someterse a la voluntad popular, también hizo un llamado a la solidaridad de las mujeres que integran la dirigencia de Morena en Oaxaca para que se le permita a una mujer representar este distrito por primera vez.

Advirtió que si la dirigencia de Morena comete el error de atropellar sus derechos de genero, su posición será la de seguir luchando leal a sus principios desde la izquierda y en la trinchera necesaria para elevar la voz de miles de mujeres que hoy no la tienen y revertir el que se siga inclinando la balanza a la representación machista.

Comentarios

