Dirigente de MC en Tuxtepec no dio resultados: Dirigente Distrital

-El anuncio del ex dirigente municipal fue un madruguete, ya que tenían pensado informarle que en la evaluación de su desempeño no se cumplieron con los objetivos.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Distrital de Movimiento Ciudadano Marco Antonio Camarena, comentó que la salir del Delegado Municipal Ibrahím Sánchez se dio a que no dio los resultados esperados y señaló que su salida no afecta en nada al partido, pues cuentan con una estructura sólida.

En conferencia de prensa, dijo que los delegados que tomaron protesta en el mes de enero continúan firme en el partido, por lo que la renuncia de Ibrahím Sánchez se pudo haber dado por intereses personales, asimismo reconoció que esa no era la forma de salir, además de que no cumplía con los compromisos que tenía.

Cabe recordar que el sábado Ibrahím anunció su renuncia a la dirigencia municipal de MC en Tuxtepec, alegando la falta de voluntad para ganar estas elecciones por parte del grupo cercano al presidente municipal y aspirante Noé Ramírez Chávez, además dijo que esta decisión también la tomó, ya que no veía futuro para el MC en las próximas elecciones, por las decisiones que se toman al interior de ese partido.

Sobre el tema el dirigente distrital dijo que el anuncio del ex dirigente municipal fue un madruguete, ya que tenían pensado informarle que en la evaluación de su desempeño no se cumplieron con los objetivos que se habían fijado, debido a esta situación, habrá una reunión en los próximos días con la dirigencia estatal para valorar los trabajos del partido.

Marco Antonio Camarena mencionó que durante el tiempo que Ibrahím estuvo al frente de la dirigencia municipal, nunca propuso ni presentó un plan de trabajo, finalmente dijo que espera que pueda tener credibilidad, en caso de que decida sumarse a otro partido político, pues reafirmó que esa no era la forma de salirse de Movimiento Ciudadano.

