Detiene Policía Municipal de Tuxtepec a joven mujer por manifestarse; llegaron 5 patrullas

– En el Día Internacional de la Mujer el Colectivo Tuxfem se organizó para alzar la voz y exigir justicia por las tuxtepecanas desaparecidas y víctimas de feminicidio

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax., 8 de marzo de 2021.- Una joven mujer, integrante del Colectivo Tuxfem, fue detenida la tarde de este lunes, “Día Internacional de la Mujer”, por elementos de la Policía Municipal de Tuxtepec cuando se manifestaba en la glorieta de “Flor de Piña”.

Los elementos policiales, que ya hacían presencia en inmediaciones del monumento ante el inicio de una protesta pacífica de un grupo reducido de jóvenes mujeres, se aproximó de forma inmediata al ver que una de ellas escribía el nombre de las desaparecidas en el borde del monumento.

La Policía Municipal justificó que se trataba de vandalismo, por lo que la arrestó; la subió a la patrulla y la trasladó a los separos municipales.

“La policía está llevándose a una de nuestras compañeras, la subieron a una patrulla como una delincuente por manifestarse, que no quede duda que la policía no respeta nuestras manifestaciones, nos toman como unas delincuentes, por darle voz a las desaparecidas”, publicó el colectivo en su cuenta de Facebook.

Tras los hechos, representantes del grupo informaron que su compañera quedó en libertad a menos de una hora de los hechos tras levantarle sólo una falta administrativa, pero no pagó multa.

Sin embargo, condenaron la acción de la Policía Municipal por actuar de forma arbitraria contra la joven, pues ante una indefensa manifestación arribaron cerca de cinco patrullas, mientras que, cuando otras ciudadanas piden ayuda por inseguridad o agresión no llegan.

Las jóvenes indicaron que continuarán con sus jornadas de protesta para darle voz a quienes no están físicamente.

