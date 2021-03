Con premio a oaxaqueñas destacadas, LXIV Legislatura refrenda trabajo a favor de las mujeres

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 8 de marzo de 2021.- Con acciones permanentes como la entrega de la medalla “Juana Catalina Romero Egaña”, LXIV Legislatura refrendó su compromiso de trabajar para lograr la visibilización de las mujeres oaxaqueñas en todos los ámbitos de la vida pública y social.

Durante la tercera edición de la entrega de esta presea a mujeres por su aportación a la vida social, cultural, científica y comunitaria del Estado, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, recalcó que el Congreso del Estado impulsa con acciones parlamentarias los derechos humanos de las mujeres.

Previo a la entrega de seis reconocimientos a oaxaqueñas distinguidas, la congresista Juana Aguilar Espinoza; en representación del presidente de la Mesa Directiva, Arsenio Lorenzo Mejía García, dio lectura a la semblanza de la empresaria y benefactora istmeña, Juana Catalina, quien a finales del siglo XIX respaldó al Ejército mexicano durante la intervención francesa, y tuvo una labor diplomática, empresarial y educativa.

En el acto protocolario celebrado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, la presidenta del Comité coordinador, legisladora Elim Antonio Aquino, subrayó que la conmemoración organizada por la 64 Legislatura, permite analizar los avances y rubros pendientes respecto a las acciones en materia de equidad para las mujeres, desde el ámbito del hogar hasta la participación política.

En la entrega de reconocimientos, este año y por única ocasión, se instauró la categoría “Mujeres en la primera línea de atención al COVID-19”, misma que fue otorgada a las trabajadoras de Servicio Social del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño.

En ese tenor, la diputada Delfina Guzmán calificó esa labor como fundamental, toda vez que representa el primer contacto de la población, en su mayoría vulnerable, con las instituciones hospitalarias, desde su ingreso hasta el seguimiento posterior a la hospitalización. La presea fue entregada a la ciudadana Paulina Santiago Gómez, en representación de la plantilla de trabajadoras sociales del nosocomio.

En la categoría “Mujer innovadora y emprendedora”, la galardonada fue Janet Salvador Martínez, mientras que a Yazmín Karen Melchor Mendoza correspondió el reconocimiento por “Mujer en la ciencia y en la tecnología”.

En la temática de “Mujer en la cultura”, Martha Leticia Gallardo Martínez, originaria de Santa María Tlahuiltoltepec recibió el galardón parlamentario. Por otra parte, Mariana Yañez Unda, con su labor desde la defensa legal al medio ambiente y de las causas de los sectores menos favorecidos, obtuvo el galardon en la categoría, “Mujer que promueve acciones sociales”.

Finalmente, la señora Bibiana Méndez Sánchez fue reconocida en el rubro “Mujer en la vida comunitaria”, por su labor ejemplar en la partería y en San Bartolomé Zoogocho, Villa Alta, en la Sierra Juárez como curandera tradicional en la región.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario