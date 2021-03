“Tengo confianza en que apareceré en la encuesta y la encabezaré” afirma Jesús Romero

-Espera que el IEEPCO rectifique su actuar y que se desempeñe de manera imparcial.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- “Tengo confianza en que voy a aparecer en la encuesta” afirmó el aspirante a candidato por Morena a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez Jesús Romero, incluso dijo no tener ninguna duda en que la encabezará y apuesta a que haya unidad en todos los sentidos al interior del partido para llegar fortalecidos a la campaña.

Dijo que para revertir la mala imagen que ha dejado Morena en el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, Chucho Romero afirmó que seguirá el ejemplo del gobierno que está desarrollando el Presidente López Obrador, agregó que la gente ya no confía en el PRIAN, por lo que los candidatos que designen no ganarán la elección, toda vez que representan al pasado y a la corrupción.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado diversas quejas en contra de Jesús Romero, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), por lo que el aspirante de Morena ha presentado sus argumentos de defensa.

En ese sentido indicó que una de las siete quejas ya fue resuelta una por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), por lo que acudirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asimismo indicó que existen otros seis temas por resolver, mismos que señaló están dirigidos para afectarlo electoralmente hablando y que además no cuentan con un sustento legal.

En lo que se refiere al actuar del IEEPO, comentó que regresó al pasado, agregó que hace algunos meses dijo que el órgano electoral local estaba corrompido y con una actitud servil a los intereses del PRIAN, con esta actitud dijo, no se abona a la democracia y espera que el órgano electoral rectifique su actuar.

