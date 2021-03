Tenemos un gobierno que nos escucha y atiende: Pueblo Nuevo Papaloapan

-Inauguran junto al Presidente Municipal cancha techada y espacios multideportivos.

-“Para transformar a Tuxtepec hay que ganar la confianza y la confianza solo se gana con resultados”: Presidente.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- “El sueño esperado de Pueblo Nuevo Papalaopan se hizo realidad, el Presidente Municipal es un amigo y siempre será bienvenido porque este es un gobierno que sí nos escucha y atiende” dijeron habitantes del lugar durante la inauguración de la cancha techada y espacios multideportivos una obra aprobada en Octubre del 2020 en Sesión de Cabildo con una inversión de 1 millón 828 mil 479 pesos con 27 centavos.

La mañana de este domingo las familias de Pueblo Nuevo Papaloapan recibieron al alcalde tuxtepecano quien en el marco del “Día de la Familia” entregó formalmente esta obra donde niños y adultos podrán tener mayor convivencia; este compromiso cumplido fue autorizado por el Cabildo el 8 de Octubre como parte de un tercer paquete de 48 obras a ejecutarse con más de 48 millones y medio de pesos.

El agente de policía Jaime Valencia Morales y el Presidente de Comité de Obra destacaron la capacidad que el gobierno ha tenido para escucharlos y que el Presidente es una persona que pone el bien común ante que todo, apoya al pueblo, respeta la decisión del pueblo, por eso se le considera un amigo y siempre será bienvenido.

El alcalde agradeció el gesto de haberle recibido con tanto cariño al que corresponde desde hace siete meses con trabajo constante, los gobiernos, afirmó, tenemos que distribuir equitativamente los recursos, administrarlos de tal forma que se puedan atender el mayor número de necesidades porque todas son importantes.

Tras un emotivo corte de listón inaugural atendió a jóvenes que solicitaron para llevar a cabo la tradicional actividad del “Palo Encebado”, recibió agradecimientos de niños que ya disfrutan de juegos infantiles así de mujeres de trabajo a quienes felicitó previo al Día Internacional de la Mujer por su lucha diaria por una vida mejor.

Agregó que para transformar a Tuxtepec hay que ganar la confianza y la confianza solo se gana con resultados por eso “desde hace siete meses el principal objetivo en esta Administración Municipal es hacer frente a su responsabilidad, a pesar de que las condiciones no han sido las mejores debido a la pandemia ,sin embargo esto jamás ha sido excusa para hacer lo propio, con respeto, con libertad y el tratando con igualdad a los ciudadanos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario