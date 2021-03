Se contradicen gobierno federal y estatal, sobre aplicación de vacuna Covid para adultos mayores en Oaxaca de Juárez

-El gobierno federal informa que la vacuna en la capital se aplicará los días 9, 10 y 11 de marzo.

-La jurisdicción de los valles centrales, señala que no han sido notificados por el INSABI y que no hay sedes para la aplicación de las vacunas.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno federal y el gobierno estatal se contradicen con relación a la aplicación de la vacuna contra el Covid a los adultos mayores, pues la federación publicó información de que los días 9, 10 y 11 de marzo se aplicarían estas dosis en la ciudad de Oaxaca, mientras que los Servicios de Salud por medio de la Jurisdicción Sanitaria informaron que no han recibido esta información por parte del INSABI.

Y es que empezó a circular información de que en la ciudad de Oaxaca de Juárez se instalarían puntos de vacunación en la facultad de medicina y cirugía de la UABJO, en el gimnasio universitario, en la casa ejidal de La Joya, en la plaza de la danza, en la cancha de Lomas de San Jacinto, en el centro de salud de la colonia estrella, en la cancha del ejido Guadalupe Victoria.

Otros puntos son la cancha de usos múltiples de Viguera, la explanada de la agencia de policía de San Martin Mexicapa, la explanada de la agencia municipal de Pueblo Nuevo y la cancha de la agencia de policía de Dolores, se pide a los adultos mayores el uso obligatorio de cubrebocas, guardar la sana distancia, acudir al centro de vacunación más cercano en compañía de un responsable, llevar INE, CURP y folio del registro en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx a partir de las ocho de la mañana.

Sin embargo la Jurisdicción Sanitaria número 1 de los valles centrales, informó por medio de un oficio que el INSABI no ha determinado las fechas en las que se llevará a cabo la jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años en la ciudad de Oaxaca de Juárez, tampoco se han establecido los centros de salud que serán sedes de la aplicación de la vacuna, por consiguiente ninguna unidad está programando citas o repartiendo fichas.

Además señala que los municipios del área conurbada a la capital tendrán una calendarización diferente y en cuanto lo determine el gobierno federal a través del Instituto para el Bienestar, se dará a conocer, finalmente el documento señala que habrá vacunas para todos y pide a la población ser paciente en la espera de cada uno de los municipios.

