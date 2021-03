Rubén Vasconcelos será recordado por no haber hecho justicia en Oaxaca: Salomón Jara

-Refirió que es bueno que Rubén Vasconcelos haya salido de la Fiscalía, pues no mostró su capacidad o intención de hacer justicia.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El ex Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, será recordado por no poder hacer justicia en casos tan sonados como el asesinato de varios políticos de Morena, entre ellos el ex Presidente Municipal de Tlaxiaco Alejandro Aparicio Santiago, quien fue privado de la vida horas después de haber rendido protesta el primero de enero de 2019.

El Senador de la República Salomón Jara, mencionó que otro dato que quedó impune durante los poco más de tres años que Vasconcelos Méndez estuvo al frente de la Fiscalía, son los feminicidios y la violencia de género que se han presentado en la administración del Gobernador Alejandro Murat.

Por todo esto refirió que es bueno que Rubén Vasconcelos haya salido de la Fiscalía, pues no mostró su capacidad o intención de esclarecer casos como el ataque a la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos o la muerte de María del Sol Cruz Jarquín, quien perdió la vida en un ataque armado el 2 de junio de 2018, así como la desaparición de cientos de mujeres.

Cabe mencionar que el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, reconoció la labor de Rubén Vasconcelos Méndez al frente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca al señalar que durante el tiempo que estuvo al frente de la Fiscalía, se logró que la entidad se ubique entre los primeros diez estados del país en materia de seguridad.

Con relación a estas declaraciones, el Senador dijo que esta información es falsa, pues de acuerdo a cifras del INEGI en Oaxaca, el 70 por ciento de la población manifestó sentirse insegura, debido a los asaltos que se registran en la vía pública, robos a casa habitación y a comercios, situación que evidencia que la seguridad es uno de los principales temas que debe atender el Gobierno del Estado.

Uno de los nombres que se mencionan para ocupar la Fiscalía General del Estado es el de la ex Sub Procuradora General de la República Mariana Benítez Tiburcio, sobre el tema Jara Cruz dijo que esto no debería suceder, pues fue parte de la “verdad histórica”, ya que cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, ella se desempeñaba como Sub Procuradora.

