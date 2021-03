Renuncia Samuel Gurrión a la SEMAEDESO en Oaxaca

-Se suma a las renuncias de las titulares de la SEMOVI y de la SEPIA

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) en Oaxaca ,Samuel Gurrión Matías, anunció la noche de este sábado su renuncia al cargo, luego de permanecer en él durante 20 meses, su salida se suma a la de las titulares de SEMOVI y de la SEPIA Mariana Nassar Piñeyro y Eufrosina Cruz Mendoza respectivamente.

Fue por medio de su cuenta oficial de twitter que Gurrión Matías anunció su renuncia, así lo publicó: “He presentado mi renuncia al cargo como titular de la @SEMAEDESO, agradezco al gobernador del Estado @alejandromurat la confianza para trabajar y fortalecer la política en materia de medio ambiente en nuestro Estado”.

En otro tweet el ex funcionario estatal reconoció y agradeció a todo el personal de la dependencia su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente, la cual mencionó fue una constante en su trabajo.

Durante el tiempo que Gurrión Matías estuvo al frente de la SEMAEDESO, fue cuestionado en varias ocasiones por parte de ambientalistas y legisladores, señalaban que no se hacía nada por cuidar el medio ambiente, incluso en varias ocasiones Diputados y Diputadas pedían su salida de la dependencia.

En su comparecencia del pasado 9 de febrero, los temas que más se le cuestionaron al Gurrión Matías, fueron la no aplicación de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca, la publicación del libro “Nuestras raíces”, en dónde se invirtió un recurso de 3.2 millones de pesos, dicho libro Gurrión Matías se refirió a él como un “libro bonito”.

Para defenderse de los señalamientos, Samuel Gurrión argumentó que los programas de los contenedores de basura y del libro “Nuestras raíces” no se utilizaron recursos públicos, pues la Secretaría a su cargo no cuenta con un presupuesto de parte del gobierno del estado y que estas acciones se lograron gracias a las multas que se hicieron a algunas empresas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario