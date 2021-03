Nombran a Alejandro Magno González como Fiscal Encargado en Oaxaca

-Se desempeñaba como ViceFiscal Regional en los Valles Centrales.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Alejandro Magno González Antonio fue nombrado como Fiscal Encargado, luego de la renuncia de Rubén Vasconcelos Méndez al cargo el viernes pasado, quien deberá dar seguimiento a los casos que están pendientes, será el Congreso del Estado quien ratifique o modifique el nombramiento en los próximos días.

González Antonio es Licenciado en Derecho por la Universidad de Negocios ISEC de la Ciudad de México, tiene una maestría en ciencias penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, asimismo es maestro certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación (SETEC).

Dentro de su experiencia laboral ha sido consultor privado y capacitador del sistema acusatorio, titular de la unidad de implementación del sistema procesal penal acusatorio de la Procuraduría General de la República, en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca se ha desempeñado como Secretario Judicial, Juez y Magistrado Suplente.

También es miembro honorario del Consejo editorial de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), es miembro activo del Comité de evaluación y validación de reactivos del examen Ceneval sobre el sistema penal acusatorio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario