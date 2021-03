Llaman los SSO a personas con COVID-19 acudir al hospital, ante signos de alarma

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de marzo de 2021.- Al exponer el tema “Ante los primeros síntomas de COVID-19, acude a que te atiendan”, la encargada del Hospital Móvil Temporal COVID-19, Soledad Erika Vásquez Miguel, indicó que diagnosticar de forma oportuna este padecimiento contribuye a romper las cadenas de contagio, además de evitar que los pacientes se compliquen.

Indicó que ante la presencia de sintomatologías como: dolor de cabeza, en el pecho, articular, garganta y estómago, así como escalofríos, escurrimiento nasal, tos, temperatura, conjuntivitis, diarrea, vómito y dificultad para hablar, se debe acudir a valoración inmediata a la unidad de salud o nosocomio más cercano.

Principalmente advirtió, que dentro de los criterios de un paciente que requiere hospitalización sobresalen: saturación de oxígeno menor de 85, fiebre persistente, coloración morada o azul en labios o dedos, no mostrar mejoría de síntomas a pesar del tratamiento, desorientación o confusión del paciente.

Mencionó que, al tener en casa a un familiar positivo a la patología respiratoria, se debe vigilar constantemente los signos y al identificar síntomas relacionados a los mencionados anteriormente, es de vital importancia no esperar a que el paciente se agrave, “llevarlo a recibir atención médica de manera oportuna, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”.

Ante lo cual, aseveró que el Hospital Móvil Temporal de COVID-19 se ubica en la localidad de Reyes Mantecón a un costado del Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño, en donde se está recibiendo para valoración a la población que lo requiera.

La experta pidió a los pacientes que, en caso de requerir ingreso hospitalario al centro médico móvil, deberán llevar acta de nacimiento, de matrimonio, Clave Única de Registro de Población (CURP), Credencial de Elector y prueba de COVID-19.

