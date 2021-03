Inicia campaña “Juicio si, impunidad no” en el estado de Oaxaca para enjuiciar a exPresidentes

– Piden al INE que no use de pretexto la falta de recursos para no llevar a cabo la consulta popular el próximo primero de agosto.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado primero de marzo se dio inicio a la campaña “Juicio si, impunidad no”, con la que se busca que el próximo primero de agosto se lleve a cabo la consulta popular para determinar si se enjuician o no a los ex presidentes de la República Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En conferencia el Diputado Local por Morena Pavel Melendez y la Diputada Griselda Sosa, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que no ponga de pretexto que no cuenta con recursos para organizar la consulta popular, asimismo hicieron el llamado a las organizaciones sociales, colectivos feministas, ambientalistas, influencer´s y youtuber´s, para que se sumen a la difusión de esta campaña.

El objetivo dijeron, es que la población salga a votar a favor del “si”, para que así se inicie el proceso de juicio hacia los ex presidentes de la República, por ello piden al INE que informe cuanto antes, sobre cómo será la organización de la consulta, sobre todo con lo referente a los puntos de votación.

La pregunta que se haría en la consulta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La campaña inició este domingo en el estado de Oaxaca, por ello la legisladora Griselda Sosa hizo un llamado a la ciudadanía para que salgan el próximo primero de agosto a votar por el “Si” en la consulta popular.

