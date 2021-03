Durante marcha, feministas causan destrozos en bancos e iglesia de Oaxaca

-Sobre la renuncia de Rubén Vasconcelos, dijeron que se va con el aborrecimiento de las mujeres y con las manos manchadas de sangre.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo marchó un grupo de feministas previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y durante su recorrido ocasionaron destrozos en instituciones bancarias, hicieron pintas en bardas de edificios históricos y vandalizaron la iglesia de San Cosme, en el centro histórico de la capital oaxaqueña.

El contingente partió del parque Madero, caminó por la calzada del mismo nombre, al llegar a la plaza comercial que está en esta arteria, realizaron destrozos en la sucursal bancaria rompiendo cristales y dañando los cajeros automáticos, a su paso iban realizando pintas en las bardas y fachadas.

Cuando llegaron a la iglesia de San Cosme, rompieron la puerta de madera, causaron destrozos al interior y quemaron algunas de las bancas sobre la avenida Independencia, a su paso además de ir pintando las paredes, también iban rompiendo los cristales de las ventadas, cabe mencionar que luego de los primeros desmanes, la policía iba advirtiendo a los comercios que los cerraran.

Minutos después el contingente llegó a la sucursal del banco Santander que se ubica en la esquina de la avenida independencia con García Vigil, ahí rompieron la puerta, sacaron el mobiliario y quemaron papeles en la entrada, de ahí el contingente dio su posicionamiento en el zócalo capitalino.

En su mensaje dijeron que salieron a las calles para apropiarse de los espacios públicos sin temor y con la rabia de que es en las calles dónde son víctimas de violencia, de desaparición y de feminicidios, mencionaron que salieron a marchar en nombre de aquellas mujeres que ya no pueden hacerlo.

Además recriminaron que durante el gobierno de Alejandro Murat, los feminicidios y las desapariciones de mujeres se han incrementado sin que la autoridad haga algo al respecto, urgieron la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, misma que esté integrada por abogadas feministas, madres y familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio.

También hicieron referencia a la renuncia de Rubén Vasconcelos de la Fiscalía General del Estado, dijeron que deja la dependencia con el aborrecimiento de las mujeres y se va con las manos manchadas de sangre, mencionaron que es necesario que la Procuraduría de las niñas, niños y adolescentes haga su trabajo y deje de simular.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario