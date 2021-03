Beneficia IEEPO a 7 mil 346 estudiantes con entrega de mobiliario y equipo a 51 planteles de la Costa

-El gobernador Alejandro Murat promueve acciones para que el área educativa crezca en alianza con el magisterio, afirmó el director del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal.

Región de la Costa, Oax. 7 de marzo de 2021.- Dotar a las escuelas de educación básica de materiales que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, forma parte de las acciones del Gobierno de Oaxaca a favor de la educación; por ello, 7 mil 346 niñas y niños de 51 planteles públicos de esta región se beneficiaron con la entrega de mobiliario, material escolar y equipo que podrá ser utilizado una vez que se autorice el regreso presencial a las aulas.

En la reciente gira de trabajo que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó por los municipios de Santiago Pinotepa Nacional y la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la cual le acompañó el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, autoridades escolares, municipales y padres de familia, agradecieron que se les hayan otorgado los apoyos que contribuyen a mejorar los servicios educativos.

Entre estos, se encuentran mesas, sillas, pizarrones, equipos de sonido, archiveros, impresoras, escritorios, botes de pintura, instrumentos de banda de guerra, malla, láminas y paquetes de material de aseo, deportivo y de oficina. De los 51 planteles beneficiados en esa ocasión, 35 se encuentran en localidades de Pinotepa Nacional y 16 de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Durante su intervención, el Director General del IEEPO destacó el compromiso del Gobernador de Oaxaca de fortalecer el rubro educativo, por lo cual se continúa realizando la entrega de los materiales y equipos en las diferentes regiones y brindando atención permanente a los planteles.

“El gobernador Alejandro Murat promueve acciones para que el área educativa crezca en alianza con el magisterio a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra entidad”, señaló.

En el marco de la gira de trabajo, en Santiago Pinotepa Nacional, fue entregado mobiliario y equipo en beneficio de cuatro mil 923 estudiantes y 318 docentes de 35 escuelas de educación básica de once localidades como son San Andrés Huaxpaltepec, San Antonio Tepetlapa, San Juan Colorado, San Miguel Tlacamama, San Pedro Atoyac, Santiago Pinotepa Nacional y Santiago Tepextla, por un monto de un millón 398 mil 337 pesos.

Por otra parte, en la localidad de Río Grande se realizó la entrega simbólica de más de 727 mil pesos en apoyos educativos para dos mil 423 estudiantes y 137 docentes de 16 escuelas de nivel básico ubicadas en 11 localidades de los municipios de San José del Progreso, San José Manialtepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

