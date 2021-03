Tras encuesta Mario Pradillo sería candidato a edil de Santa Lucía del Camino

–Durante el proceso de selección interna de Morena, el abogado gestionó concentradores de oxígeno, lámparas para el alumbrado público y actividades deportivas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Mario Luis Pradillo Sánchez, sería el candidato a presidente municipal por el partido Morena en el municipio de Santa Lucía del Camino, conforme a los resultados arrojados por la encuestadora, Buró de Opinión M y M y Asociados.

La empresa nacional, arrojó en sus estadísticas luego de un sondeo realizado a finales del mes de febrero de 2021, que Pradillo Sánchez mostró el 31 por ciento de las preferencias entre los simpatizantes de Morena, seguido de Juan Carlos García y Adrián Rojas empatados con un 12.25 por ciento y Eunice Pacheco con un 7 por ciento.

Cabe mencionar que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, Sesul Bolaños López, señaló que se registraron más de 20 aspirantes a la candidatura de Morena en Santa Lucía.

La encuesta

Durante el parámetro de medición, también preguntaron sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente municipal, el 17.5 por ciento contestó que Mario pradillo, el 6 por ciento Juan Carlos García, el 3.25 por ciento Adrián Rojas, el 1.75 por ciento Eunice Pacheco, el 1.5 Dante Montaño y 1 por ciento Leticia Cruz.

A la pregunta por qué partido ya no volverían a votar, la mayoría de los encuestados bajo la metodología de casa por casa y en centros de concurrencia, indicaron que ya no volverían a confiar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los vecinos también se quejaron en su mayoría de la falta de agua potable, pavimentación, drenaje, corrupción, falta de alumbrado público e inseguridad.

En preferencias partidistas las encuestas favorecieron a Morena con un 38 por ciento, y el 50 por ciento de los participantes indicaron que su voto lo decide el candidato, seguido de sus propuestas y el partido.

Quién es Mario Pradillo

Mario Luis Pradillo Sánchez es licenciado en Derecho, se presenta en sus redes sociales como un hombre de fe, apasionado de la justicia y el trabajo social, tiene 39 años, cuenta con estudios de maestría, y es padre de familia de 3 hijos.

Como servidor público, colaboró en distintos cargos municipales, estatales y federales, entre ellos fue meritorio en el año 2000, en el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, actualmente cuenta con su propio despacho.

Preside la “Fundación Pradillo”, creada desde el año 2013, también gestiona respiradores de oxígeno para vecinos personas que lo necesiten ante la pandemia por Covid 19, lámparas para postes que no cuentan con ellas y realiza torneos deportivos en Santa Lucía del Camino.

