Se registran este viernes 186 casos nuevos y 13 decesos por COVID-19

-Suman 41 mil 332 casos acumulados en la entidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 05 de marzo de 2021.- Al corte epidemiológico de este viernes 5 de marzo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), tienen registrados 186 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 59 municipios, que suman 41 mil 332 acumulados; así como 13 nuevas defunciones que contabilizan dos mil 973 acumuladas.

El coordinador de Planeación de la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, Juan Carlos Contreras Santiago, detalló que se han notificado 64 mil 950 casos, de los cuales 18 mil 940 han sido negativos, hay cuatro mil 678 sospechosos, 37 mil 456 se han recuperado, y hay 903 casos activos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 28 mil 433 casos confirmados y mil 579 defunciones, Istmo tres mil 421 y 485 defunciones, Tuxtepec dos mil 597 y 315 defunciones, Costa dos mil 026 y 198 defunciones, Mixteca tres mil 430 y 276 defunciones, y la Sierra mil 425 y 120 defunciones.

Los 186 casos nuevos se distribuyen en 59 municipios, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 58 casos, Huajuapan de León 15, Santa Cruz Xoxocotlán 11, San Juan Bautista Tuxtepec nueve, Juchitán de Zaragoza siete, San Jacinto Amilpas seis, Santa María Atzompa cinco, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Contreras Santiago dijo que de las dos mil 973 defunciones, el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 385, 681 y 434 respectivamente. Por sexo, mil 934 son hombres y mil 039 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que en relación a la ocupación hospitalaria, hay 15 hospitales al 100% de ocupación, lo que representa el 58% global; hay 355 camas ocupadas, 257 disponibles de un total de 612.

Señaló que si algún familiar o conocido está afectado por la enfermedad, debe acudir a los seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, como el Hospital General de zona número 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, para ser detectados, evaluados y referidos en caso de alguna complicación.

Finalmente invitó a la población a seguir guardando las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas de forma correcta, aplicar la sana distancia y lavado de manos, a fin de contener la enfermedad para que las familias no se vean afectadas.

