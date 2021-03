Para adquisición de equipo, bomberos de Tuxtepec recurren a colecta

-El bombero Diego Zaleta que participó en la colecta, señaló que hay resistencia ciudadana para participar en esta causa.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Este sábado Bomberos de Tuxtepec realizaron una colecta en dos puntos de la ciudad de Tuxtepec, con el fin de generar fondos, por lo que usando el eslogan “Sácate in 10”, invitaron a la ciudadanía a participar en esta colecta para mejorar sus equipos.

Diego Zaleta López bombero ‘A’ quien se encontraba en el Paso Real acompañado de jóvenes voluntarios, reconoció qué la empatía por parte de los ciudadanos no ha sido la esperada, ya que muchos ni siquiera se detienen y también explicó que esta colecta, se realiza con el fin de reunir recursos para adquirir otro vehículo de respuesta rápida y así, poder atender las situaciones de emergencia a quienes lo requieran.

Señaló que este donativo será también destinado a la mejora del equipamiento de los elementos que conforman este cuerpo de bomberos, ya que mencionó que siempre están para quien lo necesita y que ahora ellos también necesitan de la voluntad de la ciudadanía, para que con su aportación vayan mejorando este servicio.

Mientras tanto Elian y Sarahi, jóvenes voluntarios decidieron participar en esta colecta a invitación de Daniela Ahuja, por lo que de la misma manera invitaron a otros jóvenes a que se sumen a esta noble causa de quien aseguró que ha sido toda una experiencia en poder contribuir con el honorable cuerpo de bomberos.

Así mismo también estuvieron en el crucero de chedrahui, en donde también realizaron esta colecta.

Cabe mencionar que paramédicos de Cruz Ámbar, acudieron a invitación de los Bomberos, para apoyar con esta causa, en la que ahora también son la primera fuerza de rescate en Tuxtepec y zonas aledañas.

