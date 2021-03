No hay voluntad de ganar las elecciones, dice Ibrahim Sánchez al renunciar a la coordinación de MC en Tuxtepec

-Señaló también que no ve futuro para el partido Naranja en las próximas elecciones, debido a la problemática que existe en el interior de ese partido.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Aumenta la crisis al interior del Partido del Movimiento Ciudadano en Tuxtepec, pues este sábado el coordinador de campaña de ese partido Ibrahim Sánchez Ángeles, hizo pública su renuncia al Movimiento Naranja , alegando la falta de voluntad para ganar estas elecciones por parte del grupo cercano al presidente municipal y aspirante Noé Ramírez Chávez.

Dijo que esta decisión también la tomo, ya que no ve futuro para el MC en las próximas elecciones, por las decisiones que se toman al interior de ese partido, sobre todo, de los que pertenecen al grupo cercano al edil, por lo que decidió dejar el cargo, pues además dejó entrever que existe una serie de traiciones al interior del partido.

Explicó que después de 2 meses de haber tomado el cargo, no había sido tomado en cuenta por el Edil y sus asesores para trabajar en la operatividad política y fortalecer al partido, pues resaltó que hasta el momento no se han cumplido los compromisos establecidos con los actores externos, hecho que pone en riesgo al partido Naranja en las elecciones del mes de junio.

Así también, dejó entrever que otros funcionarios públicos podrían emigrar en los próximos días del proyecto Naranja, por lo que indicó que esta consecuencia podría reflejarse el día de las elecciones

Por último, manifestó que hasta el momento no piensa en ningún otro partido y comentó, que tampoco ha tenido acercamiento con otros actores políticos y aseveró que tendrá unos días de reflexión para enfocarse en lo que viene.

